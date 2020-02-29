В уругвайського нападника каталонської Барселони Луїса Суареса та спортивного директора клубу Еріка Абідаля немає конфлікту.

Про це розповів форвард для Mundo Deportivo.

"Такого, що у нас зіпсувалися відносини, немає, але це були негативні висловлювання, і вони йшли з клубу, тому гравцям було боляче, враховуючи, що сам Абідаль був футболістом. Всередині команди ми розуміли, що відбувається, але не можна вішати провину на нас. З Абідалем у нас хороші відносини, ніяких проблем немає", - сказав Суарес.