Матч-відкриття Євро-2020 не будуть переносити з Риму

Джерело - sport.ua.
УЄФА поки не збирається вносити корективи в розклад Євро-2020 у зв'язку з коронавірусом в Європі. Незважаючи на це, представник УЄФА заявив, що матч-відкриття Євро-2020 не буде перенесено з Риму:
Про це представник УЄФА заявив в інтерв'ю The Gurdian.
"Євро стартує 12 червня 2020 року в Римі. УЄФА контактує з міжнародними та місцевими владами з питання коронавірусу і його поширення.
На даний момент немає потреби що-небудь міняти в запланованому розкладі. Питання буде перебувати під постійним контролем", - зазначив представник УЄФА.
Раніше, угорський клуб відсторонив тренера через підозру на коронавірус.
Нагадаємо, в Італії коронавірусом заразився перший професійний футболіст.