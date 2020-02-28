Матч-відкриття Євро-2020 не будуть переносити з Риму

УЄФА поки не збирається вносити корективи в розклад Євро-2020

УЄФА поки не збирається вносити корективи в розклад Євро-2020 у зв'язку з коронавірусом в Європі. Незважаючи на це, представник УЄФА заявив, що матч-відкриття Євро-2020 не буде перенесено з Риму:

Про це представник УЄФА заявив в інтерв'ю The Gurdian.

"Євро стартує 12 червня 2020 року в Римі. УЄФА контактує з міжнародними та місцевими владами з питання коронавірусу і його поширення. На даний момент немає потреби що-небудь міняти в запланованому розкладі. Питання буде перебувати під постійним контролем", - зазначив представник УЄФА.

Раніше, угорський клуб відсторонив тренера через підозру на коронавірус.

Нагадаємо, в Італії коронавірусом заразився перший професійний футболіст.