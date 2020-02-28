Пятов: У перерві Каштру так кричав, я ніколи його таким злим не бачив

Голкіпер прокоментував матч з португальцями

Такої огидної гри Шахтаря, як була у першому таймі матчу 1/16 фіналу Ліги Європи з Бенфікою (3:3), давно не було.

Про це голкіпер гірників Андрій Пятов заявив в ефірі Футбол 1.

"Важкий матч, погано почали. Перший тайм - жахливо. Якщо воротар не надто впевнено почав, то це передається гравцям польовим. Я десь невдало почав, не надто впевнено. Але у нас є характер, ми це доводили раніше, довели і зараз. Каштру в перерві покричав, я його ніколи таким злим не бачив. Розбудив нас десь. Такої огидної гри, яка була у нас в першому таймі, я давно не пам'ятаю. Однак у другому таймі поступово перехопили ініціативу. А в першому таймі, напевно, один раз вийшли нормально в атаку. Будемо чекати суперника і налаштовуватися на наступний раунд", - сказав Пятов.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 28 лютого.