Бєлік: Шахтар витягнув матч з Бенфікою за рахунок атаки і це насторожує

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи донецького Шахтаря з Бенфікою (3:3) вийшов досить валідольним.

Про це колишній нападник Шахтаря Олексій Бєлік заявив в ефірі Футбол 1.

"Матч був супер, дуже валідольний - гойдалки в один й інший бік. Добре, що для нас все так закінчилося, будемо чекати нового суперника.

Матч був виграний за рахунок командних дій в атаці, а не в захисті. Якщо харківська зустріч пройшла під акомпанемент оборонних дій, то сьогодні витягли за рахунок атаки. Це насторожує, тому що не завжди ти можеш забити три і більше м'ячів.

За сумою двох зустрічей, мені здається, все було закономірно", - сказав Бєлік.