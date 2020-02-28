Визначилися можливі суперники Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги Європи

У четвер, 27 лютого, пройшли 14 з 16 матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, поєдинок Брага - Рейнджерс був зіграний в середу, ще один матч перенесений на п'ятницю.

За результатами зіграних матчів стали відомі 15 з 16 команд, які зіграють в 1/8 фіналу другого за престижністю єврокубкового турніру.

Учасники 1/8 фіналу Ліги Європи

Баєр (Німеччина), Базель (Швейцарія), Вольфсбург (Німеччина), Вулвергемптон (Англія), Істанбул (Туреччина), ЛАСК (Австрія), Рейнджерс (Шотландія), Рома (Італія), Хетафе (Іспанія), Копенгаген (Данія), Севілья (Іспанія), Олімпіакос (Греція), Манчестер Юнайтед (Англія), Інтер (Італія), ШАХТАР (Україна), Айнтрахт (Німеччина) / Зальцбург (Австрія).

*матч-відповідь Зальцбург - Айнтрахт перенесений на 28 лютого через штормове попередження і пройде вже після жеребкування.

Відзначимо, що жеребкування стадії 1/8 фіналу відбудеться в п'ятницю, 28 лютого. Початок о 14:00 за Києвом.

Важливо знати, що сіяних і несіяних немає, команди з однієї асоціації можуть зустрітися одна з одною.