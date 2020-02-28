 Визначилися можливі суперники Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Українка Мохнатська виграла золоту медаль на Кубку світу
Сьогодні 10:57 392
Шахтар зіграв внічию з Бенфікою та пробився в 1/8 Ліги Європи
Вчора 23:53 1225
Ліга Європи. Бенфіка Лісабон - Шахтар Донецьк 3:3. Як це було
Вчора 23:53 15254
Бенфіка – Шахтар 3:3. Відео голів
Вчора 23:45 2733
Прищепу дискваліфікували від усіх змагань через допінг
Вчора 23:25 2175
Кадара виключили із заявки Динамо
Вчора 18:31 1154
Визначилась можлива дата третього бою Вайлдер – Ф’юрі
Вчора 17:55 2646
Збірна України виграла золото у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи
Вчора 17:14 2379
WADA оскаржить термін дискваліфікації Бєсєдіна
Вчора 16:15 2004
Збірна України здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи
Вчора 13:47 1344
Блоги
Про призові за чемпіонат світу, претензії Суркіса та життя в селі - Денис Попов
Про призові за чемпіонат світу, претензії Суркіса та життя в селі - Денис Попов Valeriy Ruchka
Вчора 13:51 799
35 років тому київський Сокіл єдиний раз в історії виграв медалі чемпіонату СРСР
35 років тому київський Сокіл єдиний раз в історії виграв медалі чемпіонату СРСР Valeriy Ruchka
26.02.2020 20:19 2577
11 років тому Кравець зробив епічний дубль у ворота Валенсії
11 років тому Кравець зробив епічний дубль у ворота Валенсії Valeriy Ruchka
26.02.2020 19:16 860
Чиновники Міністерства культури, молоді та спорту отримали космічні премії за січень
Чиновники Міністерства культури, молоді та спорту отримали космічні премії за січень Андрій Твердохліб
26.02.2020 12:20 3394
Син Кріштіану Роналду завів акаунт в Instagram. У нього уже 1 млн підписників
Син Кріштіану Роналду завів акаунт в Instagram. У нього уже 1 млн підписників Valeriy Ruchka
26.02.2020 10:58 575
Невідоме Динамо: Екшн-проект про життя команди. 1 серія
Невідоме Динамо: Екшн-проект про життя команди. 1 серія Valeriy Ruchka
24.02.2020 20:07 1156
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому Андрій Твердохліб
24.02.2020 13:22 2420 1
Дикий фейл голкіпера Крижаних Вовків. В УХЛ закинуто одну з найкурйозніших шайб сезону
Дикий фейл голкіпера Крижаних Вовків. В УХЛ закинуто одну з найкурйозніших шайб сезону Андрій Твердохліб
24.02.2020 13:05 936
Ломаченко, Усик та інші. Бій Берінчика зібрав цілий зірковий бомонд
Ломаченко, Усик та інші. Бій Берінчика зібрав цілий зірковий бомонд Андрій Твердохліб
24.02.2020 09:28 3547
Халк, дебют Голуба та впевнена перемога. Фоторепортаж з поєдинку Берінчик - Сармієнто
Халк, дебют Голуба та впевнена перемога. Фоторепортаж з поєдинку Берінчик - Сармієнто Андрій Твердохліб
24.02.2020 09:01 1587
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:51 Футбол Олександрія заявила зимових новачків на другу частину сезону УПЛ 13
11:33 Футбол Пятов провів ювілейний матч в єврокубках 103
11:15 Бокс Гарсія: Лопес може потрясти Ломаченка 627
11:03 Футбол Бенфіка - Шахтар 3:3. Огляд матчу 1091
10:57 Інше Українка Мохнатська виграла золоту медаль на Кубку світу 392
10:41 Футбол Франков: Шахтар - чудова команда 253
10:25 Футбол Пятов: У перерві Каштру так кричав, я ніколи його таким злим не бачив 334
10:09 Футбол Захисник Динамо Кадар перейшов до китайського клубу 399
09:55 Футбол Бєлік: Шахтар витягнув матч з Бенфікою за рахунок атаки і це насторожує 350
09:40 Футбол Каштру: Ми готові до будь-якого суперника в 1/8 фіналу 314
09:25 Хокей Міннесота розгромила Детройт, Сан-Хосе здолав Нью-Джерсі. Результати матчів НХЛ 284
09:10 Футбол Скаути Мілана стежили в Португалії за трьома гравцями Шахтаря 909
08:55 Баскетбол Оклахома-Сіті перемогла Сакраменто Леня, Індіана переграла Портленд. Результати матчів НБА 383
08:40 Теніс Бондаренко вийшла до півфіналу парного турніру в Акапулько 329
08:24 Футбол Визначилися можливі суперники Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи 2186
08:08 Футбол Успіх Шахтаря закріпив Україну у ТОП-10 таблиці коефіцієнтів УЄФА 2442
27 Лютого 2020
23:59 Футбол Манчестер Юнайтед знищив Брюгге, Копенгаген вибив Селтік. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи 1348
23:53 Футбол Ліга Європи. Бенфіка Лісабон - Шахтар Донецьк 3:3. Як це було 15254
23:53 Футбол Шахтар зіграв внічию з Бенфікою та пробився в 1/8 Ліги Європи 1225
23:45 Футбол Бенфіка – Шахтар 3:3. Відео голів 2733
23:32 Футбол ФІФА хоче лімітувати кількість оренд 749
23:25 RunNews Прищепу дискваліфікували від усіх змагань через допінг 2175
23:14 Футбол Динамо із Циганковим відправилось на матч з Дніпро-1 770
22:57 Футбол Гент – Рома 1:1. Огляд матчу 698
22:40 Футбол Боруссія запрошує до основного складу 15-річного форварда 946

Визначилися можливі суперники Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 08:24 2186 0
Сьогодні жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги Європи
Визначилися можливі суперники Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи
#Шахтар, #ЛЄ

Джерело - sport.ua.

У четвер, 27 лютого, пройшли 14 з 16 матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, поєдинок Брага - Рейнджерс був зіграний в середу, ще один матч перенесений на п'ятницю.

За результатами зіграних матчів стали відомі 15 з 16 команд, які зіграють в 1/8 фіналу другого за престижністю єврокубкового турніру.

Учасники 1/8 фіналу Ліги Європи

Баєр (Німеччина), Базель (Швейцарія), Вольфсбург (Німеччина), Вулвергемптон (Англія), Істанбул (Туреччина), ЛАСК (Австрія), Рейнджерс (Шотландія), Рома (Італія),  Хетафе (Іспанія), Копенгаген (Данія), Севілья (Іспанія), Олімпіакос (Греція), Манчестер Юнайтед (Англія), Інтер (Італія), ШАХТАР (Україна), Айнтрахт (Німеччина) / Зальцбург (Австрія).

*матч-відповідь Зальцбург - Айнтрахт перенесений на 28 лютого через штормове попередження і пройде вже після жеребкування.

Відзначимо, що жеребкування стадії 1/8 фіналу відбудеться в п'ятницю, 28 лютого. Початок о 14:00 за Києвом.

Важливо знати, що сіяних і несіяних немає, команди з однієї асоціації можуть зустрітися одна з одною.

Коментарі ()