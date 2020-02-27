 Манчестер Юнайтед знищив Брюгге, Копенгаген вибив Селтік. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Юнайтед знищив Брюгге, Копенгаген вибив Селтік. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи

Вчора 23:59 809 0
Несподівані результати в 1/16 Ліги Європи
Манчестер Юнайтед знищив Брюгге, Копенгаген вибив Селтік. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 лютого, відбулися матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи.

Ліга Європи
1/16 фіналу
27 лютого

Башакшехір – Спортінг 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 31 Шкртел, 2:0 – 45 Алексич, 2:1 – 68 Вієто, 3:1 - 90+2 Віща, 4:1 – 119 Віща (пен)

Аякс – Хетафе 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 5 Мата, 1:1 – 10 Данілу, 2:1 – 63 Олівейра (автогол)

Бенфіка - Шахтар 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 9 Піцці, 1:1 – 12 Діас (автогол), 2:1 – 36 Діас, 3:1 – 47 Сілва, 3:2 – 49 Степаненко, 3:3 – 71 Алан Патрік

Інтер – Лудогорець 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 26 Олівейра-Соуза, 1:1 – 32 Бірагі, 2:1 – 45+4 Лукаку

Манчестер Юнайтед – Брюгге 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 27 Фернандеш (пен), 2:0 – 34 Ігхало, 3:0 – 41 Мактоміней, 4:0 – 82 Фред, 5:0 – 90+3 Фред

Севілья - ЧФР Клуж 0:0 

Селтік – Копенгаген 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 51 Сантос, 1:1 – 82 Едуар, 1:2 – 85 Б’єль, 1:3 – 88 Н’Доє

Раніше, Баєр розібрався з Порту.

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