Манчестер Юнайтед знищив Брюгге, Копенгаген вибив Селтік. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 лютого, відбулися матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи.
Башакшехір – Спортінг 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 31 Шкртел, 2:0 – 45 Алексич, 2:1 – 68 Вієто, 3:1 - 90+2 Віща, 4:1 – 119 Віща (пен)
Аякс – Хетафе 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 5 Мата, 1:1 – 10 Данілу, 2:1 – 63 Олівейра (автогол)
Бенфіка - Шахтар 3:3 (2:1)
Голи: 1:0 – 9 Піцці, 1:1 – 12 Діас (автогол), 2:1 – 36 Діас, 3:1 – 47 Сілва, 3:2 – 49 Степаненко, 3:3 – 71 Алан Патрік
Інтер – Лудогорець 2:1 (2:1)
Голи: 0:1 – 26 Олівейра-Соуза, 1:1 – 32 Бірагі, 2:1 – 45+4 Лукаку
Манчестер Юнайтед – Брюгге 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 – 27 Фернандеш (пен), 2:0 – 34 Ігхало, 3:0 – 41 Мактоміней, 4:0 – 82 Фред, 5:0 – 90+3 Фред
Севілья - ЧФР Клуж 0:0
Селтік – Копенгаген 1:3 (0:0)
Голи: 0:1 – 51 Сантос, 1:1 – 82 Едуар, 1:2 – 85 Б’єль, 1:3 – 88 Н’Доє
Раніше, Баєр розібрався з Порту.