Динамо із Циганковим відправилось на матч з Дніпро-1

Джерело - fcdynamo.kiev.uа.
На матч 20 туру УПЛ із Дніпром-1 тренерський штаб Динамо взяв 18 футболістів.
Про це повідомляє прес-служба киян.
Заявка Динамо:
Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан;
Захисники: Томаш Кендзьора, Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко;
Півзахисники: Віталій Буяльський, Беньямін Вербич, Сергій Сидорчук, Міккель Дуелунд, Карлос де Пена, Мохаммед Кадірі, Володимир Шепелєв, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков;
Нападники: Фран Соль, Назарій Русин.
Матч Дніпро-1 - Динамо відбудеться у п’ятницю, 28 лютого, на Дніпро-Арені, початок о 19:00.
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