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Гвардіола відібрав у Фергюсона, Моурінью та Анчелотті рекорд Ліги чемпіонів

Сьогодні 11:33 496 0
Гвардіола здобув 28-му перемогу в плей-оф Ліги чемпіонів
Гвардіола відібрав у Фергюсона, Моурінью та Анчелотті рекорд Ліги чемпіонів
#МанСіті, #Гвардіола

Джерело - espreso.tv.

Іспанський тренер англійського Манчестера Сіті Жузеп Гвардіола здобув 28-му перемогу в плей-оф Ліги чемпіонів та став рекордсменом турніру за цим показником.

Про це повідомляє Opta.

26 лютого у Мадриді у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті під керівництвом іспанця переміг Реал 2:1.

 Іспанець випередив португальця Жозе Моурінью, італійця Карло Анчелотті та шотландця Алекса Фергюсона, на рахунку яких по 27 перемог.

Повторний матч Манчестер Сіті та Реал зіграють 17 березня в Англії.

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