Гвардіола відібрав у Фергюсона, Моурінью та Анчелотті рекорд Ліги чемпіонів

Гвардіола здобув 28-му перемогу в плей-оф Ліги чемпіонів

Іспанський тренер англійського Манчестера Сіті Жузеп Гвардіола здобув 28-му перемогу в плей-оф Ліги чемпіонів та став рекордсменом турніру за цим показником.

Про це повідомляє Opta.

26 лютого у Мадриді у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті під керівництвом іспанця переміг Реал 2:1.

Іспанець випередив португальця Жозе Моурінью, італійця Карло Анчелотті та шотландця Алекса Фергюсона, на рахунку яких по 27 перемог.

Повторний матч Манчестер Сіті та Реал зіграють 17 березня в Англії.