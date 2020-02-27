Зідан: За десять хвилин до кінця Реал ніби підмінили

Джерело - sport.ua.
Мадридський Реал у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті (1:2) зробив помилки, за які покарали.
Про це наставник мадридців Зінедін Зідан заявив в інтерв'ю УЄФА.
"Я незадоволений тим, що ми грали добре, але за десять хвилин до кінця нас ніби підмінили. У підсумку ми робимо помилки, за які нас карають. Ми повинні були зберігати концентрацію 90 хвилин - особливо проти такої команди, як Сіті. Ми знаємо, що це тільки половина протистояння. Тепер все просто - потрібно їхати до Сіті і перемагати там", - сказав Зідан.
Другий поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Реал відбудеться 17-го березня.