Зідан: За десять хвилин до кінця Реал ніби підмінили

Мадридський Реал у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті (1:2) зробив помилки, за які покарали.

Про це наставник мадридців Зінедін Зідан заявив в інтерв'ю УЄФА.

"Я незадоволений тим, що ми грали добре, але за десять хвилин до кінця нас ніби підмінили. У підсумку ми робимо помилки, за які нас карають. Ми повинні були зберігати концентрацію 90 хвилин - особливо проти такої команди, як Сіті. Ми знаємо, що це тільки половина протистояння. Тепер все просто - потрібно їхати до Сіті і перемагати там", - сказав Зідан.