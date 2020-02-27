Ліга Європи. Бенфіка Лісабон - Шахтар Донецьк 3:3. Як це було

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Бенфіка (Лісабон, Португалія) - Шахтар (Донецьк, Україна) Ліга Європи УЄФА 2019/20. 1/16 фіналу Матч-відповідь (Перший матч - 1:2) 22:00. 27 лютого, 2020 рік ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Матч завершується! Шахтар у фантастичному матчі вириває собі путівку до 1/8 фіналу Ліги Європи!

90' Затягує час Каштру! Замість Алана Патріка виходить Давід Хочолава.

90' 4 хвилини додав суддя до основного часу!

89' Зі штрафного Сілва навісив у воротарський, де міг пробивати Сеферович, але у нього з голови м'яч зняв Пятов.

87' Пробивав головою Степаненко після подачі з кута поля від Антоніо, але м'яч полетів слабо і точно в руки голкіперу.'

85' Заміна відбулася в складі Шахтаря. Замість Тайсона догравати поєдинок буде Євген Коноплянка.

83' На фланзі Тайсон відверто налетів на Діаша. Розцінив це порушення арбітр на жовту картку.

81' Контролюють м'яч "гірники" і не поспішають в атаку, а їм загалом цього і не потрібно, головне досягти результату.

79' І відразу ж ще одна заміна у господарів. Замість Луїша Піцці рятувати "орлів" вийшов Серран Жота.

78' Заміна відбулася в складі Бенфіки. Замість Дієго Соузи свій ігровий час отримає Вінісіус.

77' Діагональним пасом Діаш запустив по флангу Тавареша, але тому не вистачило швидкості, щоб наздогнати м'яч до лицьової лінії.

75' У верховій боротьбі проти Таарабта підштовхнув суперника в спину Мораес. Штрафний удар виконають гості.

73' З правого флангу покотив Тете в штрафну на Антоніо, але тому пробити не дозволив Діаш, а добивання все того ж Тете виявилося неточним.

71' ГООООЛ! Шахтар зрівнює рахунок! Відмінним пасом Тайсон запустив у штрафну Ісмаїлі, який від лицьової лінії прострілив у район одинадцятиметрової позначки. Тут з льоту пробив Патрік. М'яч рикошетом від газону залетів у дальню дев'ятку.

69' Зі штрафного Піцці м'яко закинув на дальню штангу, де пробив головою Діаш, але м'яч полетів повз ворота.

67' Заміна відбулася в складі господарів. Замість Франциску Шикіньо на полі з'явився Харіс Сеферович.

65' Тете змістився з флангу в штрафну, обігрався з Тайсоном, після чого покотив на Мораеса, який пробив по воротах. Відбив перед собою Влаходімос, а добивання Ісмаїлі влучив поперечину. Після завершення моменту, арбітр зафіксував офсайд.

64' Отримав по ногах Патрік перед чужим штрафним від Вайґля. Небезпечний стандарт буде в розпорядженні футболістів Шахтаря

63' Обікрав суперника на фланзі Соуза і прострілив тут же в штрафну, але в боротьбі із захисником не зміг пробити Сілва.

62' Перша заміна відбулася в нашому поєдинку. Замість Марлоса на полі з'явився Тете.

61' Довгим пасом Кривцов запустив на ворота суперника Мораеса, але той програв верхову боротьбу за м'яч Діашу.

60' Ферру взяв ініціативу на себе, пройшов по флангу і подав на дальню штангу, але Пятов спокійно забрав м'яч у руки.

58' Зі штрафного подав Марлос в центр штрафного, де ледь-ледь торкнувся головою Степаненко сферу, після чого м'яч полетів у дальній кут, але Влаходімос впорався.

57' Відверто збивав Сілва на фланзі Додо. Акуратніше треба грати португальцю, адже у нього вже є картка.

55' Класно розіграли Марлос і Тайсон на фланзі, після чого було зроблено простріл в центр штрафної, де замикав Антоніо, але поруч зі штангою пролетів м'яч.

54' Влаштували невелику бійку Шикіньо і Патрік в центрі поля. Суддя розтягнув футболістів, обійшлося без карток.

53' Тонкий пас вирізав Тайсон в штрафну на Мораеса, але тому не вистачило швидкості, щоб наздогнати м'яч до лицьової лінії.

51' М'яко закинув Грімальдо в центр штрафного, куди вривався Сілва, але його випередив Матвієнко і виніс м'яч в аут.

50' Занадто активно оспорював рішення арбітра Сілва, за що тут же побачив перед собою жовту картку.

49' ГООООООЛ! Шахтар відіграє один гол! З кутового Марлос навісив точно на лінію воротарського, куди вбіг Степаненко і вколотив м'яч головою повз Влаходімоса точно в дальній кут.

48' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Ісмаїлі і прострілив уздовж воріт, але Вайгль в підкаті виніс на кутовий.

47' Гол! Бенфіка забиває! Матвієнко зіграв вкрай невдало, покотився занадто сильно назад на Пятова. Перехопив м'яч Соуза, але не став бити, а віддав назад на Сілву, якому не склало труднощів відправити сферу в дальню дев'ятку.

46' Другий тайм розпочався!

Завершився перший тайм, на жаль, донецький Шахтар поступається, лісабонській бенфіці, проте ще є можливість виправити ситуацію.

45' Матвієнко діагональним пасом запустив по правому флангу Додо, але той не зміг обробити м'яч як слід і подарував його захиснику.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму!

44' У верховій боротьбі проти Діаша заїхав ліктем по голові суперника Ісмаїлі. Заслужена жовта картка.

43' Руками схопив за плече Тайсона на фланзі Шикіньо. Штрафний удар на користь гостей призначив суддя в цьому епізоді.

41' Піцці утікав на ворота після закидання від Сілви, але в останній момент Кривцов в підкаті вибив м'яч в аут.

40' Перехопив м'яч Шікніьо в центрі поля і тут же запустив у прорив Соузу, який пробив з лінії штрафної, але Пятов впорався.

39' Обрізався на своїй половині поля Степаненко, подарувавши м'яч Таварешу, який тут же прострілив поперек на Соузу, але той не був готовий відгукнутися на цей пас.

38' Налетів Мораес на фланзі на Діаша. Потребує медичної допомоги гравець лісабонської команди.

37' Отримав Таарабт по ногах на фланзі від Степаненка. Суддя був поруч і призначив штрафний удар на користь господарів.

36' Гол! Бенфіка знову виходить вперед! З кутового навісив Піцці точно на дальню штангу, де Діаш виграв верхову боротьбу у Матвієнка і головою вколотив м'яч точно в нижній кут, без шансів для П'ятова.

35' З правого флангу прострілив Тавареш на ближню штангу, але тут в боротьбі з Соузою м'яч на кутовий виніс Матвієнко.

34' Відібрав м'яч на чужій половині поля Антоніо і тут же закинув в штрафну на Марлоса, але перехопив цей пас Діаш.

32' Додо намагався пасом знайти на фланзі Марлоса, але м'яч відверто звалився з ноги і вилетів за межі поля.

30' Підхопив м'яч на фланзі Грімальдо і прострілив у штрафну низом, але тут Соузі не дозволив пробити Кривцов.

29' Довго контролюють м'яч в центрі поля донеччани, але поки без особливого просування вперед, там всі закриті.

28' Проривався по правому флангу Додо і прострілив у штрафну, але тут м'яч в аут виніс без проблем Діаш.

27' Отримав по ногах в центрі поля Таарабт від Степаненка. Штрафний удар на користь господарів призначив суддя.

26' Проривався по правому флангу Додо і прострілив у штрафну, але тут м'яч в аут виніс без проблем Діаш.

24' Пробивав головою з-за меж штрафного Грімальдо після подачі Піцці з кутового, але м'яч полетів вкрай неточно.

22' Пасом по флангу Кривцов запустив у прорив Додо, але того випередив Грімальдо і виніс м'яч за бокову лінію.

21' М'яко закинув Марлос в штрафну на хід Ісмаїлі, який продавив захисника і пробив в ближній кут, але влучив м'яч у голкіпера, а від нього в стійку воріт.

19' Довгим навісом шукав у чужій штрафній Вайгль Соузу, але того випередив Матвієнко і виніс м'яч на кутовий.

18' Закинув Степаненко по флангу на хід Ісмаїлі, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля.

16' Вирішили гру заспокоїти донеччани. Взяли вони м'яч під свій контроль і тримають його в центральній частині поля.

14' Тавареш прострілював з правого флангу в штрафну, де намагався пробити Соуза, але м'яч від голови Кривцова полетів на кутовий.

13' Після перегляду відеоповтору суддя прийняв рішення зарахувати гол, офсайду Додо уникнув, та й Мораес рукою не зіграв.

12' ГОООООЛ! Мораес зрвінює рахунок! Ідеальний пас вирізав Антоніо в штрафну, куди увірвався Додо і прострілив уздовж воріт. У боротьбі відразу з двома захисниками Мораес проштовхнув м'яч у падінні в сітку.

9' Гол! Шахтар пропускає! Взяв ініціативу на себе Піцці, протягнув м'яч до штрафної і пробив низом точно в дальній кут, без шансів для голкіпера. Відверто провалився зараз Антоніо, втративши зону.

8' З кута поля навісив Піціі в штрафну суперника. Після серії рикошетів Таарабт зловив сферу і пробив по воротах, але влучив точно в Ісмаїлі.

7' Пішов від опіки по флангу Ісмаїлі і прострілив уздовж воріт, але на дальній штанзі не встиг замкнути Мораес.

6' Діагональним пасом Патрік запускав по лівій бровці Тайсона, але тому не вистачило швидкості, щоб зберегти м'яч в межах поля.

5' Прорвався по флангу Шикіньо і подав у центр штрафного, але тут Матвієнко спокійно виніс м'яч подалі.

3' Тонким пасом Піцці запустив у штрафну суперника Шикіньо, але того грамотно корпусом від м'яча відтіснив Додо.

2' Прорвався по правому флангу Таарабт і прострілив уздовж воріт, але м'яч від ноги захисника полетів на кутовий.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле! Звучить гімн Ліги Європи!

Визначилися стартові склади команд!

Донецький Шахтар у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє проти Бенфіки.

Матч відбудеться у четвер, 27 лютого, у Лісабоні о 22:00.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію, починаючи з 21:45.