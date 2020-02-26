Ліга чемпіонів. Реал Мадрид - Манчестер Сіті 1:2. Як це було

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Реал (Мадрид, Іспанія) - Манчестер Сіті (Манчестер, Англія) Ліга чемпіонів УЄФА 2019/20. 1/8 фіналу Перший матч 22:00. 26 лютого, 2020 рік ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Матч завершено! Сьогодні Ліга чемпіонів знову подарувало нам свято футболу. Мадридський Реал поїде до Манчестера з відставанням у один гол та ще й без капітана - Серхіо Рамоса!

90' Карвахаль з правого флангу навісив на дальню штангу, куди увірвався Менді і пробив в один дотик. Поруч зі штангою полетіла сфера.

90' Змістився з лівого флангу вздовж лінії штрафного майданчика Стерлінг і пробив по воротах, але точно в руки Куртуа.

90' Три хвилини компенсував рефері до основного часу!

89' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Менді і подав у центр штрафного, але тут без особливих проблем виніс сферу в центр поля Варан.

88' Зі штрафного низом пробив Марез в дальній кут, але м'яч пролетів під стінкою і виявився в руках Куртуа.

87' Червону картку показує суддя для Серхіо Рамоса! Проривався на швидкості до штрафного суперника Жезус, але перед лінією іспанець зачепив Габріеля за плече!

86' Ще одна заміна для "вершкових". Замість Іско на полі з'явився Йович.

85' Відразу виконує заміну Зідан: замість Модрича на полі з'явився Лукас Васкес.

84' ГООООЛ! Сіті виходить вперед! Кевін Де Брейна розвів Куртуа та м'яч по кутам!

83' Пенальті у ворота Реала! Увірвався на швидкості з флангу в штрафну Стерлінг і впав на газон після підкату від Карвахаля. Суддя вказав на точку. Це пенальті!

79' ГОООООЛ! Зрівнює рахунок Манчестер Сіті! Зачепився за м'яч в чужій штрафній Кевін Де Брейне, витримав паузу і м'яко подав на дальню штангу. Тут виграв боротьбу за м'яч Жезус у Рамоса і головою відправив м'яч точно в дальній кут.

76' Менді покотив у штрафну, куди на всіх парах увірвався Бейл і пробив по воротах, але від ноги захисника м'яч полетів в руки Едерсон.

74' Відповідає заміною Реал. Замість Вінісіуса на поле з'явився Гарет Бейл.

73' Заміна відбулася в складі Манчестер Сіті. Замість Бернарду Сілви рятувати "містян" вийшов Рахім Стерлінг.

71' Зачепився за м'яч в штрафній суперника Іско і скинув в центр на Рамоса, який пробив з льоту, але м'яч пролетів над поперечиною.

69' Відмінним пасом Модрич запустив в штрафну суперника Менді, але в останній момент Отаменді зміг винести сферу в аут.

67' Втік по правому флангу Карвахаль і прострілив уздовж воріт, але прочитав епізод Едерсон і на виході перехопив сферу.

66' Прорвався по лівій бровці Де Брейне і прострілив низом у штрафну, але спокійно перехопив м'яч Карвахаль.

65' Зачепився за м'яч в штрафній суперника Жезус і покотив під удар Де Брейне, але постріл останнього накрив Варан.

64' З лівого флангу Де Брейне покотив в центр на Гюндогана, але тому пробити по воротах не дозволив в підкаті Каземіро.

62' Добре вирізав Фернандіньо в штрафну на Жезуса, але того грамотно корпусом від м'яча відтіснив Рамос.

60' ГООООЛ! Реал виходить вперед! Помилилися на своїй половині поля Родрі і Отаменді, дозволивши перехопити м'яч Вінісіусу, який увірвався в штрафну і покотив поперек на Іско. Останньому ніхто не завадив відправити м'яч точно в дальній нижній кут.

59' Пішов від опіки по флангу Вінісіус, віддав пас на Менді, а той подав на дальню штангу, де зумів головою пробити Іско, але точно в руки Едерсону.

58' М'яко закинув Гюндоган в штрафну, де відірвався від опіки Марез і пробив в дальній нижній кут, але витягнувся в струну Куртуа і врятував свою команду

57' Накрутив захисника в чужій штрафній Марез і пробив несподівано в ближній кут, але Куртуа спокійно відбив м'яч в сторону.

56' Міг вискакувати на ворота Жезус після закидання від Фернандіньо, але вийшов далеко Куртуа і виявився першим на м'ячі.

55' Увірвався в чужу штрафну з лівого флангу Вінісіус і впав на газон в боротьбі проти Вокера, але арбітр не став зупиняти гру.

53' У грубому підкаті збивав Мареза на своїй половині поля Модрич. Розцінив це порушення на жовту картку суддя.

51' Бенжамін Менді з лівого флангу виконав довгий пас на хід Вокеру, але простріл останнього перевів на кутовий Ферлан Менді.

50' Втік в контратаку по центру Де Брейне, протягнув м'яч до штрафної і покотив на Мареза, який пробив в дальній кут, але не влучив у площину воріт.

48' Руками Вальверде поклав на газон в центрі поля Гюндогана. За зрив атаки отримав жовту картку гравець Реала.

47' Довгим пасом Родрі запускав в штрафну суперника Жезуса, але той не зміг відірватися від захисника і в підсумку порушив правила.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Було декілька моментів у команд, проте помітно, що колективи не поспішають йти вперед.

45' Пішла подача від Де Брейне, Куртуа вибив кулаком м'яч, Жезус пробив з ходу але гравці Реала заблокували удар на лінії воріт.

45' Кутовий заробили "містяни" після проходу Жезуса до воріт суперника.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Діагональ виконував Рамос на правий фланг, куди забігав Карвахаль, але м'яч до нього не дійшов. Добре на перехопленні відіграв Менді.

43' Руками штовхнув Марез в центрі поля Вальверде, який опинився на газоні. Штрафний удар призначив суддя на користь Реала

41' З лівого флангу Менді закинув в штрафну, куди вривався Сілва, але на виході Куртуа спокійно забрав м'яч у руки.

39' Пішов від опіки по лівій бровці Вінісіус і прострілив уздовж воріт, але тут пробити Бензема не дозволив в підкаті Отаменді.

37' Зі штрафного подав Модрич в район одинадцятиметрової позначки, де намагався пробити Вальверде, але порушив він правила в боротьбі проти Фернандіньо.

36' Відверто "скосив" на фланзі Родрі Бензема. Штрафний удар буде в розпорядженні футболістів Реала

35' Діагональним пасом Каземіро запускав на ворота суперника Бензема, але того випередив Отаменді і виніс м'яч в сторону.

34' Налетів в центрі поля на Модрича Гюндоган і збив опонента. Штрафний удар на користь господарів призначив суддя.

33' Вимушена заміна відбулася в складі Манчестер Сіті. Замість травмованого Лапорта гру продовжить Фернандіньо.

32' На рівному місці отримав ушкодження Лапорт і впав на газон. Схоже, не зможе продовжити гру захисник, на носилках винесли його за межі поля.

31' Пробивав головою Бензема з лінії воротарського після навісу від Менді. З великими труднощами відбив в падінні Едерсон, а добивання у Вінісіуса не вийшло.

30' Бенджамін Менді обрізався в центрі поля і змушений був збивати суперника. Заслужена жовта картка.

28' Отримав м'яч в штрафній Кевін Де Брейне після пасу від Мареза і спробував відразу ж закрутити в дальню дев'ятку, але не влучив у площину воріт.

27' Відібрав м'яч у Мареза в чужій штрафній Вінісіус і тут же відправив його у ворота, але арбітр відмінив гол, зафіксувавши фол в атаці.

25' Лапорт довгим пасом запустив на ворота суперника Жезуса, але той програв швидкісну дуель Варану і втратив м'яч.

23' Відверто збивав Родрі в центрі поля Вінісіуса. Повинна була бути тут картка, але арбітр обмежився усним попередженням.

21' Ідеальний пас вирізав в штрафну Кевін Де Брейне на хід Жезусу, який розхитав захисника і пробив в дальній кут, але Куртуа врятував свою команду.

20' Отримав м'яч на фланзі Менді і спробував проштовхнути в штрафну на Жезуса, але перехопив спокійно цей пас Рамос.

19' Проривався по флангу Марез, обіграв захисника, але далеко відпустив від себе м'яч, який викотився за лицьову лінію. Буде удар від воріт.

18' Виграв підбір біля штрафний суперника Варан і другим дотиком пробив по воротах, але точність підвела захисника.

16' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Карвахаль і прострілив у штрафну, але тут ніхто з партнерів так і не зміг пробити по воротах.

15' Міг утікати один на один з голкіпером Іско після закидання від Вальверде, але вийшов за межі штрафного Едерсон і ногами виніс м'яч в аут.

13' Діагональний пас виконував Лапорт на правий фланг, куди забігав Сілва, але не зміг він обробити м'яч і випустив його за межі поля.

11' З правого флангу розрізним пасом Вокер запустив в штрафну Кевіна Де Брейне, але того від м'яча корпусом відтіснив Менді.

10' Отримав в центрі поля по ногах Марез від Вальверде. Арбітр був поруч і призначив штрафний удар на користь англійської команди.

8' Мадридський Реал захопив ініціативу на початку матчу, більше "вершкові" контролюють м'яч, проте без просування вперед.

6' Вінісіус по флангу закидав на хід Іско, але тому не вистачило швидкості, щоб опинитися першим на м'ячі.

5' Карвахаль розрізним пасом запускав в штрафну Бензема, але перехопив м'яч Менді і виніс його в аут.

4' Відмінний пас виконував Едерсон на чужу половину поля, куди вривався Жезус, але м'яч полетів надто сильно і виявився в руках Куртуа.

3' Накрутив суперника на фланзі Вінісіус і подав у центр штрафного, але тут виграв верх Отаменді і головою виніс м'яч подалі.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле, лунає гімн Ліги чемпіонів.

Стало відомо, що Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч з Реалом

Реал у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймає Манчестер Сіті.

Матч відбудеться в середу, 26 лютого. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу в цій новині, розпочинаючи з 21:45.