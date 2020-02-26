Президент Дніпра-1 назвав головне завдання на сезон

У клубі не знають, чи зможе команда брати участь в єврокубках

Дніпро-1 за підсумками першого сезону в УПЛ має фінішувати у зоні єврокубків і нехай правила УЄФА, швидше за все, не дозволять клубу заявитися на Лігу Європи.

Про це президент клубу Юрій Береза заявив прес-службі.

"Ніхто не знімає з команди завдання потрапити в зону єврокубків. Інша справа, чи маємо ми зараз право грати там, але у команди є завдання потрапити за підсумками сезону в зону єврокубків. Це для мене чітко зрозуміло", - сказав Береза.

На момент старту сезону, в якому команда виходить в єврокубки, їй вже має бути 3 роки. Дніпро-1 під цей критерій не підходить.

Зараз команда посідає 8-е місце в 4-х пунктах від ТОП-6.

Нагадаємо, Динамо вирвало перемогу в Ворскли на останніх хвилинах у 19 турі УПЛ.