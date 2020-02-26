Попов назвав суму призових за перемогу на чемпіонаті світу

Захисник Динамо Денис Попов назвав суму призових, які йому виплатила УАФ за перемогу на чемпіонаті світу U-20.

Про це розповів сам захисник.

"Скільки грошей отримав за перемогу на ЧС? Близько 30 тис доларів нам дали, хто грав. Домовилися з тренером, що будемо ділити так, хто більше зіграв, відштовхуватися вже від цього. Так розумніше. Припустимо, є люди, які не грали, але були з нами, брали участь в процесі, були місяць там так само, як і ми. Вони теж заслужили.

Я шість матчів зіграв, у фіналі не був, тому що червону отримав. На поле ж ти виходиш перемагати, там ніхто не поступається", - розповів Попов.