Тренер Барселони встановив антирекорд у Лізі чемпіонів

Барселона не змогла перемогти Наполі у першому матчі Кіке Сетьєна у Лізі чемпіонів

Наставник Барселони Кіке Сетьєн став першим за 23 роки головним тренером каталонців, який не зміг здобути перемогу у своєму дебютному матчі Ліги чемпіонів.

Напередодні під керівництвом Сетьєна Барселона в гостях зіграла внічию 1:1 з італійським Наполі в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що останнім тренером Барселони, який не досягнув перемоги в своєму першому матчі Ліги чемпіонів, був голландець Луї ван Гал. Під його керівництвом каталонці поступилися англійському Ньюкаслу 2:3 у вересні 1997 року.

Нагадаємо, Баварія знищила Челсі в 1/8 Ліги чемпіонів.