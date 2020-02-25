Олександрія почала погашати борги перед хорватським нападником

Олександрія почала виплачувати борги хорватському гравцеві

Олександрія почала сплачувати борг колишньому гравцеві команди хорвату Йосипу Баришичу, щоб з команди зняли трансферний бан.

Про це повідомляє footboom.com.

Керівництво Олександрії готове погасити суму боргу в кілька траншів. Вчора, 24 лютого, був здійснений перший платіж.

Президент клубу Сергій Кузьменко зацікавлений в тому, щоб якомога швидше вирішити цю проблему.

Нагадаємо, Олександрія отримала заборону на реєстрацію нових гравців в Україні і всіх міжнародних змаганнях під егідою УЄФА.