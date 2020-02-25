Президент Ювентуса: Не можна говорити, що ми не думаємо про Гвардіолу

Президент Ювентуса Андреа Аньєллі розглядає можливість призначення на посаду головного тренера Жозепа Гвардіолу.

Про це він заявив в інтерв'ю Football Italia.

"Нерозумно говорити, що ми не думаємо про Гвардіолу. Але необхідно враховувати поточну ситуацію. Важко переконати змінити клуб людини, який щасливий на своєму місці роботи.

Ми дуже задоволені роботою Мауріціо Саррі. У нас є стратегія з ним на три роки, і скоро ми зможемо побачити результат його роботу. В кінці сезону ми зробимо висновки. Ювентус лідирує в Серії А, а це зовсім непогано", - сказав Аньєллі.