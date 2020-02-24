Матузалем: Шахтар намагався зробити так, щоб я більше не грав у футбол

Матузалем назвав деталі свого переходжу із Шахтаря у Сарагосу.

Про це розповів сам бразильський гравець.

"Я не хотів багато думати. Чесно. Я дуже переживав через президента Шахтаря. Спочатку вони хотіли, щоб покарали Сарагосу, а потім намагалися зробити так, щоб я більше не грав у футбол. Це був дуже неспокійний період.

Так, було страшно. Дуже. У світі футболу є люди і речі, з якими ви повинні бути дуже обережні. Президент Шахтаря дуже хотів виграти цю справу. Коли він намагався зробити так, щоб я більше не грав, я хвилювався. Навіть коли я покинув Сарагосу заради переходу в Італію, я побачив, що весь цей процес триває. Я ніколи не переставав хвилюватися.

Я хотів грати в найкращій лізі світу, щоб потрапити на чемпіонат світу і продовжувати рости. Коли з'явилася можливість перейти в Сарагосу, я зупинився і сказав: "Давай зробимо це". Я не думав про проблеми, які можуть виникнути. Шахтар був відмінним клубом, але в той час Сарагоса була кращою. Вона, можливо, могла стати ще кращою, ми хотіли стати чемпіонами", – сказав Матузалем.