 В УПЛ роз’яснили епізод зі скасованим голом Десни у ворота Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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В УПЛ роз’яснили епізод зі скасованим голом Десни у ворота Шахтаря

Сьогодні 17:16 170 0
В УПЛ прокоментували скандальний епізод матчу Шахтар - Десна
В УПЛ роз’яснили епізод зі скасованим голом Десни у ворота Шахтаря
#УПЛ, #Десна, #Шахтар

Джерело - УПЛ.

В УПЛ підтвердили правильне рішення арбітра VAR, який не зарахував гол Десни у ворота Шахтаря.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

"Арбітром ВАА та Помічником ВАА були зафіксовані два положення “поза грою”, які стались одне за одним, з боку нападників команди гостей.

Актуально: Прес-аташе Десни: Явна червона картка Тайсону, але, виявляється, VAR не завжди треба дивитися

1) В момент удару по воротам з боку футболіста гостей його партнер по команді, який отримав м'яч після рикошету, а не після навмисної гри, знаходився у положенні “поза грою” і тому таке положення поза грою є таким, що заслуговує покарання за отримання неправомірної вигоди  в результаті перебування у такому положенні.

2) Гравець гостей, який отримав передачу пробиває по воротам, але на траєкторії польоту м'яча перебуває ще один його партнер по команді, який здійснює неправомірне втручання шляхом перекриття лінії огляду воротаря господарів.

 Дії АА № 2 є правильними — він не підняв прапорець, оскільки він не повинен втручатись у складні та міліметрові ситуації. Правильними також є дії арбітра — згідно Протоколу у таких випадках він не повинен здійснювати ПНП (Перегляд На Полі), а лише спиратись на результати перевірки з боку ВАА", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, УАФ заплатила мільйон євро за навчання 8 осіб роботі з системою VAR.

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