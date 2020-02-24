 Козловський: Краще ложкою по батареї стукати, ніж із Садовим про футбол говорити | Футбол | Champion.com.ua
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#Козловський, #Карпати

Джерело - ua-football.com.

Місто Львів має взяти фінансове зобов’язання за Карпати і виділяти гроші на клуб.

Про це президент Руху Григорій Козловський заявив в ефірі програми Профутбол.

"Сидіти поряд з фарисеями і фальшивими людьми я не маю бажання.

Ложкою по батареї стукати – те саме, що спілкуватися з Андрієм Івановичем (Садовим, - ред.) про футбол. Навіть, думаю, ложкою по батареях стукати – це краще, хоча б миші повтікають. А тут – навіть звуку ніякого не буде.

Ухвала є проголосована і легітимна. А що Андрій Іванович хоче чи не хоче – це його проблема. Андрій Іванович тут – не цар чи бог у місті і від однієї тільки його думки тут нічого не залежить", - зазначив Козловський.

Раніше, Карпати підготували документи для передачі клубу у власність Львова.

Нагадаємо, Карпати залишив бразильський нападник.

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