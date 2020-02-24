Визначився перший учасник групового раунду Ліги чемпіонів 2020/21

Ліверпуль забезпечив собі путівку у груповий раунд ЛЧ 2020/2021

Джерело - Чемпіон.

Поразка Челсі гарантувала підопічним Юргена Клоппа путівку в груповий раунд наступного сезону Ліги чемпіонів.

Ліверпуль став першою командою, яка гарантувала собі участь в груповому раунді ЛЧ сезону 2020/2021.

Відзначимо, що безпосередньо в групу потраплять переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи цього сезону, по 4 кращі команди від Іспанії, Англії, Німеччини та Італії, по два кращих колективи від Франції та Росії, а також переможці чемпіонатів Португалії, Бельгії, України та Туреччини.