 Визначився перший учасник групового раунду Ліги чемпіонів 2020/21 | Футбол | Champion.com.ua
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Визначився перший учасник групового раунду Ліги чемпіонів 2020/21

Сьогодні 13:33 1629 0
Ліверпуль забезпечив собі путівку у груповий раунд ЛЧ 2020/2021
Визначився перший учасник групового раунду Ліги чемпіонів 2020/21
#ЛЧ, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Поразка Челсі гарантувала підопічним Юргена Клоппа путівку в груповий раунд наступного сезону Ліги чемпіонів.

Ліверпуль став першою командою, яка гарантувала собі участь в груповому раунді ЛЧ сезону 2020/2021.

Відзначимо, що безпосередньо в групу потраплять переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи цього сезону, по 4 кращі команди від Іспанії, Англії, Німеччини та Італії, по два кращих колективи від Франції та Росії, а також переможці чемпіонатів Португалії, Бельгії, України та Туреччини.

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