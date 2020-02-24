Маркевич: У Чорноморці вже видно справжній колектив

Одеський Чорноморець справляє гарне враження, незважаючи на те, що команда фактично створювалася з нуля.

Про це глава комітету збірних УАФ Мирон Маркевич заявив клубній прес-службі.

"Я приємно здивований побаченим. Чорноморець справляє гарне враження, незважаючи на те, що команда фактично створювалася з нуля. Минуло трохи більше місяця, а вже видно справжній колектив. У складі багато одеситів, що важливо. Звичайно, треба ще дуже пристойно попрацювати і неодмінно посилитися для вирішення серйозних завдань", - зазначив Маркевич.