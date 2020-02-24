Шаран розкритикував своїх футболістів за поразку від Колоса

Деякі футболісти Олександрії повинні передивитися своє ставлення, адже у подальшому вони навіть тренуватися не будуть з основною командою.

Про це наставник Володимир Шаран заявив після поразки від Колоса (0:1).

"Всі знають про те, яка ситуація склалася у нас перед поєдинком. Тому, звичайно, ми сподівалися на бійцівські якості, на те, що ми за класом вище Колоса. Сподівалися і на стандартні положення, тому що зараз футбольні поля не тієї якості, яку б хотілося бачити. Вважаю, причина поразки не тільки в тренерському штабі, а і в футболістах. Коли вони так грають, щось не виходить… В перерві було багато що сказано, але вийшли на другий тайм і пропустили гол. Думаю, більш справедливим результатом була би нічия. Деякі футболісти повинні передивитися своє ставлення, адже у подальшому вони навіть тренуватися не будуть з основною командою. Це стосується тих футболістів, які на даному етапі не виконують ті обов’язки, які хотілося б бачити.

Прикра поразка. Сподіваюся, що у нас є характер, і ми зможемо перебороти себе. Головне, щоб повернулися травмовані та ті гравці, які пропускали гру через перебір карток. А їх чимало: я нарахував десять гравців. Двох не змогли заявити: планували задіяти Вантуха і Мишенка. Мірошниченко, Лучкевич і Стецьков були дискваліфіковані. Ковалець працює індивідуально, його не вистачає. Шастал ходить з лангетом, йому зламали ногу на зборах. Пашаєв теж на зборах отримав травму, а Безбородько травмувався уже тут, роблячи пробіжку у лісі. Але треба виходити в футболках "Олександрії": віддаватись, битися і доказувати. Тому що потім ходять незадоволені, що в заявку не потрапив, мене, мовляв, в дубль відправили. Виходьте, доказуйте. Ми сьогодні цього не побачили", - зазначив Шаран.