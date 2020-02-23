Збірна зірок залишила поле у фіналі Кубка Легенд з Росією в знак протесту проти суддівства

Фінальний матч не був дограний

Всі футболісти збірної зірок покинули поле у ​​фінальному матчі Кубка Легенд з національною командою Росії в знак протесту проти суддівства.

Про це повідомляє Чемпіонат.

Цьому передували видалення двох гравців збірної зірок - Йоссі Бенаюна й Йона Арне Ріїсе. Причина - розмови з арбітром. Після цього суперники росіян прийняли рішення припинити грати і пішли з поля. На той момент рахунок в матчі був нічийним - 4:4.

Третє місце на Кубку Легенд зайняла Іспанія, четверте - Німеччина, п'яте - Португалія, шосте - Франція, сьоме - Туреччина, восьме - Нідерланди.

Раніше, український арбітр буде судити матчі російської Прем’єр-ліги.