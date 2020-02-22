Клопп відповів на лист 10-річного фана МЮ, який просив Ліверпуль перестати перемагати

Юрген Клопп у своєму стилі відповів на лист школяра

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп відповів на лист від 10-річного уболівальника Манчестер Юнайтед Дарага Керлі.

Про це розповів сам англійський школяр.

Школяр попросив німця перестати вигравати всі матчі і сказав, що йому дуже сумно від цього.

"Ліверпуль занадто багато перемагає. Якщо у вас вийде виграти ще пару-трійку поєдинків, то у вас буде кращий результат в історії чемпіонату Англії. Для фаната МЮ сумно це усвідомлювати. Тому, коли наступного разу ваша команда буде грати, нехай вона програє. Просто дайте суперникові забити. Я думаю, що зміг переконати вас вигравати АПЛ або інші ігри", - написав Дараг.

Клопп хоч і відмовив юному уболівальнику, проте заявив, що Манчестер Юнайтед дуже пощастило з таким уболівальником.

"На жаль, не можу задовольнити твої вимоги, принаймні, спеціально. Незважаючи на те, що ти дуже хочеш програшу Ліверпуля, моя задача зробити все можливе, щоб моя команда перемагала, адже мільйони людей чекають цього. На щастя, ми поступалися в минулому і будемо поступатися в майбутньому, адже це футбол. Коли тобі лише 10, тобі здається, що стан справ завжди залишаться такими ж, однак коли тобі вже 52, то можу сказати, що це точно не той випадок. Я сподіваюся, що якщо у нас вийде виграти побільше поєдинків і здобути багато титулів, то ти не сильно засумуєш, адже навіть попри те, що ми принципові суперники, нам все одно потрібно поважати один одного. Це і є футбол в моєму розумінні", - відповів Клопп.

Нагадаємо, Клопп побив клубний рекорд Ліверпуля.