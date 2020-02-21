Шахтар направить у Нові Санжари гроші, які виручені від продажу квитків на матч з Бенфікою

Матч Шахтар - Бенфіка відвідали 24 429 глядачів

Шахтар відправить гроші, що отримали за квитки матчу з Бенфікою, у Нові Санжари для тих, хто буде змушений 14 днів провести в обсервації після повернення з Китаю.

Про це голкіпер команди Андрій Пятов заявив в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Вчора вся Україна стежила не тільки за футболом, а й за поверненням українців із Китаю. Чи відчувалося це в команді? Так звичайно. Вчора був важкий день, але ми стежили за новинами, за тим, як наші громадяни поверталися з Китаю, з центру епідемії. Тим більше вони прилетіли до Харкова на борту літака SkyUp. Ви знаєте, що ця авіакомпанія - наш партнер, і ми вдячні керівництву і пілотам за їх самовідданий вчинок. Також хочу від імені всієї команди підтримати тих, хто повернувся з Китаю і знаходиться зараз в Нових Санжарах. Ми говорили з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним і вирішили, що готові всі гроші, виручені від продажу квитків на матч з Бенфікою, направити на забезпечення комфортних побутових умов для тих, хто змушений перебувати ці 14 днів карантину в Нових Санжарах", - сказав Пятов.

Матч Шахтар - Бенфіка відвідали 24 429 глядачів.

20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Усі евакуйовані з Китаю будуть перебувати на 14-денний обсервації в медцентрі Нові Санжари на Полтавщині.

Раніше, Шевченко виділив гру Коваленка у матчі із Бенфікою.

Нагадаємо, Шахтар з рахунком 2:1 переміг Бенфіку.