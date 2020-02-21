 Неймар готовий вступити в переговори з ПСЖ щодо продовження контракту | Футбол | Champion.com.ua
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Неймар готовий вступити в переговори з ПСЖ щодо продовження контракту

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28-річний бразилець не проти залишитися у стані парижан
Неймар готовий вступити в переговори з ПСЖ щодо продовження контракту
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Нападник Парі Сен-Жермен і національної збірної Бразилії Неймар не виключає, що продовжить виступати за французький клуб після закінчення нинішнього контракту, який розрахований до 30 червня 2022 року.

Про це повідомляє Le Parisien.

Бразилець готовий обговорити продовження співпраці. Неймар грає за ПСЖ з 2017 року. Трансферна вартість футболіста оцінюється в 160 млн євро.

Відзначимо, що в цьому сезоні Неймар забив 13 м'ячів і віддав 6 гольових передач в 14 матчах французької Ліги 1. Поточна угода бразильця з клубом закінчується влітку 2022 року.

Раніше, Неймар розкритикував ПСЖ.

Нагадаємо, Боруссія перемогла ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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