Коноплянка очікує складний матч-відповідь проти Бенфіки

Шахтарю буде важко у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи проти Бенфіки.

Про це розповів півзахисник донецького клубу Євген Коноплянка.

"Ми зіграли тільки перший тайм. Найважчим буде другий тайм, в Португалії. Те, що вийшов праворуч – так вимагала ситуація, потім помінялися.

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Уболівальникам величезне дякую, ми скучили за вже рідним стадіоном, було приємно відчувати таку підтримку. Без 12-го гравця ми, можливо, і не досягли б цього результату.

Ну і Бенфіка, думаю, була втомленою, їм не вистачило часу відновитися. Але сьогодні вони нас перевірили, зрозуміли, на що ми здатні. Другий тайм буде набагато важчим", - розповів Коноплянка.