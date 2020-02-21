Піцці: Результат матчу з Шахтарем несправедливий

Джерело - ua.tribuna.com.
Бенфіка не заслуговувала на поразку у матчі 1/16 Ліги Європи проти Шахтаря.
Про це розповів хавбек португальського клубу Піцці.
"Не той результат, якого ми хотіли. Ми налаштовувалися на перемогу. Ми зіткнулися зі складним суперником, командою високої якості, з тренером, який ставить хороший футбол. Це був хороший, відкритий матч.
Ми пропустили другий гол в результаті нашої індивідуальної помилки. Але команда повинна з цим впоратися.
У цьому матчі я відчував себе добре, знаходив вільний простір між лініями, щоб обслуговувати партнерів в лінії атаки.
Вважаю, що результат трохи несправедливий через те, як ми пропустили другий гол. Але зараз потрібно підняти голову. Матч-відповідь також буде дуже відкритим", - розповів Піцці.
Раніше, Шахтар з рахунком 2:1 переміг Бенфіку.