Тайсон визнаний найкращим гравцем матч Шахтар - Бенфіка

Тайсон продемонстрував

Півзахисник Шахтаря Тайсон став найкориснішим гравцем першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки.

Про це повідомляє InStat.

Рейтинг ефективності гри Тайсона склав 323 бали. За 90 хвилин бразильський хавбек виконав 93 ТТД з браком в 20%. В його активі один удар по воротах, шість гострих передач і шість виграних єдиноборств.

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У трійку кращих гравців поєдинку також увійшли Віктор Коваленко (317 балів) й Ісмаїлі (314 балів).

Раніше, Шахтар з рахунком 2:1 переміг Бенфіку.