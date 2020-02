Шахтар допоміг Україні збільшити відрив від Туреччини в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Перемога Шахтаря в 1/16 Ліги Європи над Бенфікою дозволила додати Україні два очки для таблиці коефіцієнтів УЄФА, що в перерахунку склало 0.4 бала.

Про це повідомляє УЄФА.

Україна продовжує перебувати на 10-й сходинці, маючи в активі 33,900 бала. Найближчі наші переслідувачі – Туреччина, яка зовсім не набрала очок цього тижня (32,800). На 9-й сходинці розташувались Нідерланди, які за підсумками останнього тижня набрали всього 0.2 бала (35.355).

Десята сходинка дає право на два представники в Лізі Чемпіонів (одного в груповому раунді, одного в другому кваліфікаційному), одного в Лізі Європи (в плей-оф раунді) і два в Лізі конференцій (одному в третьому кваліфікаційному раунді і одному в другому).

