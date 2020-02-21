Коваленко: Шахтарю необхідно перемагати в Португалії

Шахтарю у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи необхідно перемагати Бенфіку.

Про це розповів півзахисник гірників Віктор Коваленко.

"Кому показав серце? Гол присвятив батькам. Завжди підтримують мене, серце – їм.

Краще б не пропустили, краще б, може, 1:0 перемогли, але тепер залишається перемогти в Португалії. Ми на зборах добре готувалися саме до Бенфіки, і все показали на полі.

Фізично було трохи важко, але все ж витримали", - відзначив Коваленко.