Головний тренер збірної України задоволений грою, яку демонструють гравці національної команди у Шахтарі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Вважаю, що Шахтар добре увійшов в цей рік. У поєдинку з сильним суперником команда виглядала переконливо, особливо в плані своєї готовності. Результат першого матчу позитивний, хоча всі розуміють, що виїзні ігри в Португалії ніколи не складаються легко.

Всі збірники Шахтаря виглядали добре, зіграли на своєму рівні. Чекаємо відновлення чемпіонату України, стежимо за всіма легіонерами. Думаю, що на контрольні матчі з Францією і Польщею в збірній з'являться нові імена. Але прізвища я поки не буду називати", - розповів Шевченко.