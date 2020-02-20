Президент ПСЖ відповів на звинувачення у підкупі чиновника ФІФА

Після публічного і приватного, законного і незаконного судового розгляду всіх справ з президента ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі були зняті всі підозри в хабарництві.

Про це він заявив в інтерв'ю Goal.

"Як я неодноразово і гаряче заявляв протягом трьох років, звинувачення не мають і ніколи не мали жодних підстав, ні фактичних, ні юридичних. Зараз це, нарешті, незаперечний факт, що угоди на 2026 і 2030 роки були укладені без жодного неправомірного впливу сторін одна на одну в будь-якій формі.

Після публічного і приватного, законного і незаконного судового розгляду всіх моїх справ з мене були зняті всі підозри в хабарництві, і справа була остаточно і безповоротно припинена. Незважаючи на те, що додаткове обвинувачення залишається в силі, я маю всі підстави вважати, що воно буде визнано абсолютно безпідставним.

Незважаючи на те, що я співпрацював з усіма уповноваженими органами в ході судового процесу, трирічне розслідування характеризувалося постійними витоками, дезінформацією і невпинними діями по нанесенню шкоди моїй репутації в засобах масової інформації – абсолютно без уваги до фактів і поняття належної правової процедури.

З цієї причини я попросив швейцарську владу порушити кримінальне розслідування за фактом того, як проводиться розслідування. Я також залишаю за собою право вживати заходів проти певних засобів масової інформації, які протягом трьох років неодноразово публікували статті, не підкріплені фактами і частіше засновані на незаконних джерелах і, що дуже показово, в деяких випадках, на сфальсифікованих і сфабрикованих матеріалах, щоб підтримати лінію про мою передбачувану провину", – зазначив Аль-Хелаїфі.