Мілан може підписати контракт із захисником ПСЖ

Сілва не виключив такого повороту подій

Захисник ПСЖ Тіагу Сілва влітку може повернутися до Мілана на правах вільного агента.

Про це агент футболіста Пауло Тоніетто заявив в інтерв'ю Tuttomercatoweb.

"Поки що ми не спілкувалися з ПСЖ з приводу продовження контракту. Тіагу хотів би продовжити кар'єру в Парижі, але не виключає інші можливі варіанти. У нього завжди були чудові стосунки з Міланом. Якщо не перепідпишемо контракт з ПСЖ, то все можливо", - зазначив Тоніетто.

Контракт 35-річного Сілви з паризьким клубом закінчується в кінці червня 2020 року. Бразильський захисник вже виступав за "Мілан" з січня 2009 року по липень 2012 року Влітку 2012 року ПСЖ купив Тіагу Сілву у россонері за 42 мільйони євро.

Раніше, Неймар розкритикував ПСЖ.

Нагадаємо, Боруссія перемогла ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.