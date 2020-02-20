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Мілан може підписати контракт із захисником ПСЖ

Сьогодні 19:55 172 0
Сілва не виключив такого повороту подій
Мілан може підписати контракт із захисником ПСЖ
#Мілан, #ПСЖ

Джерело - UA-футбол.

Захисник ПСЖ Тіагу Сілва влітку може повернутися до Мілана на правах вільного агента.

Про це агент футболіста Пауло Тоніетто заявив в інтерв'ю Tuttomercatoweb.

"Поки що ми не спілкувалися з ПСЖ з приводу продовження контракту. Тіагу хотів би продовжити кар'єру в Парижі, але не виключає інші можливі варіанти. У нього завжди були чудові стосунки з Міланом. Якщо не перепідпишемо контракт з ПСЖ, то все можливо", - зазначив Тоніетто.

Контракт 35-річного Сілви з паризьким клубом закінчується в кінці червня 2020 року. Бразильський захисник вже виступав за "Мілан" з січня 2009 року по липень 2012 року Влітку 2012 року ПСЖ купив Тіагу Сілву у россонері за 42 мільйони євро.

Раніше, Неймар розкритикував ПСЖ.

Нагадаємо, Боруссія перемогла ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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