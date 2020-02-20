 Інгулець не зміг переграти польську команду у контрольному матчі | Футбол | Champion.com.ua
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Інгулець не зміг переграти польську команду у контрольному матчі

Сьогодні 16:40 113 0
Команди обмінялися забитими голами
Інгулець не зміг переграти польську команду у контрольному матчі
#Медзь, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 лютого, петрівський Інгулець на зборах у Туреччині у контрольному матчі зустрічався з польською командою Медзь.

У першому таймі Мішуренко вивів вперед петровську команду. Поляки у другому таймі відігралися.

23 лютого Інгулець проведе наступний спаринг. Суперником буде діючий чемпіон Таджикистану Істіклол.

Контрольний матч
20 лютого

Інгулець - Медзь 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Мішуренко, 1:1 – 69 Роман

Нагадаємо, що 18 лютого Інгулець святкував перемогу над польським Відзевом (1:0).

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