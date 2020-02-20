Інгулець не зміг переграти польську команду у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 лютого, петрівський Інгулець на зборах у Туреччині у контрольному матчі зустрічався з польською командою Медзь.
У першому таймі Мішуренко вивів вперед петровську команду. Поляки у другому таймі відігралися.
23 лютого Інгулець проведе наступний спаринг. Суперником буде діючий чемпіон Таджикистану Істіклол.
Контрольний матч
20 лютого
Інгулець - Медзь 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 24 Мішуренко, 1:1 – 69 Роман
Нагадаємо, що 18 лютого Інгулець святкував перемогу над польським Відзевом (1:0).