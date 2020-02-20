Венгер підтримав дискваліфікацію Манчестер Сіті

Манчестер Сіті має понести покарання за порушення фінансових правил.

Про це розповів екс-тренер лондонського Арсеналу Арсен Венгер.

"Я завжди виступав за дотримання фінансових правил і за те, що клуби працюють з реальним прибутком, який вони мають.

Я також переконаний, що певні пункти правил вимагають доопрацювання. Але наразі вони такі, які є, і ви повинні поважати їх. І якщо люди не поважають закон, намагаючись порушити його, вони повинні бути покарані.

Якщо буде доведено, що Манчестер Сіті це зробив навмисно, тоді це не можна залишити це безкарним", – відзначив Венгер.