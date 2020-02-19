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Сікан і Бондаренко потрапили до заявки Шахтаря на матч з Бенфікою

Сьогодні 18:10 305 0
Бондаренко проявив себе під час зборів
Сікан і Бондаренко потрапили до заявки Шахтаря на матч з Бенфікою
#Бондаренко, #Сікан

Джерело - sport.ua.

19-го лютого Шахтар прибув до Харкова, де команда зіграє проти Бенфіки в Лізі Європи, а також відновить сезон УПЛ матчем з Десною.

Про це повідомляє прес-служба гірників.

Відзначимо в заявці команди молодого хавбека Артема Бондаренка, який проявив себе під час зборів.

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко.

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Додо.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Тайсон, Євген Коноплянка, Тете, Марлос, Сергій Болбат, Маркос Антоніо, Артем Бондаренко, Маркіньос Сіпріано, Фернандо.

Нападники: Жуніор Мораес, Данило Сікан.

20 лютого, о 19:55 Шахтар чекає перша гра 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА з Бенфікою, а 23 лютого на ОСК Металіст гірники проведуть товариський матч УПЛ з Десною (17:00).

Раніше, три гравці Шахтаря пропустять матч із Бенфікою.

Нагадаємо, Бенфіка оголосила заявку на матч Ліги Європи з Шахтарем.

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