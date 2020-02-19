 Ліга Європи: У Шахтаря відмінні шанси на матч з Бенфікою | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга Європи: У Шахтаря відмінні шанси на матч з Бенфікою

Сьогодні 17:30 447 0
Ліга Європи: У Шахтаря відмінні шанси на матч з Бенфікою

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 20 лютого, слідом за Лігою чемпіонів повертаються і матчі Ліги Європи. І хоча це турнір рангом нижче, серед його учасників також чимало грандів: Манчестер Юнайтед, Рома, Шахтар, Арсенал, Інтер, Порту, Севілья ...

Нагадаємо, гірники залишилися єдиними представниками України. І в 1/16 фіналу вони зустрінуться з Бенфікою, чинним чемпіоном Португалії. Аналітики Parimatch дають донеччанам непогані шанси на перемогу в першому матчі - 40% проти 31% у португальців (і 29% на нічию).

Основна перевага Бенфіки в тому, що вона вже проводить офіційні матчі, а в Україні чемпіонат розпочне весняну частину лише на цьому тижні. Правда, у орлів справи йдуть не кращим чином. Хоч команда і лідирує в турнірній таблиці, але вона програла два останні матчі (Бразі 0:1 і Порту 2:3).

Що стосується інших пар, то виділити когось дуже складно. Практично скрізь очікується серйозна боротьба. Навіть у "Аякса", півфіналіста минулого сезону Ліги чемпіонів, тільки 36% від Parimatch на перемогу проти 37% у Хетафе, який майже 10 років не грав в єврокубках.

Манчестер Юнайтед отримав від експертів Parimatch 38% на перемогу проти 34% у Брюгге. Втім, бельгійська команда більш серйозний суперник, до того ж у британців справи останнім часом йдуть не кращим чином.

Так що вибір цікавих матчів дійсно великий і вболівальникам доведеться поламати голову, щоб вирішити, що ж саме дивитися в прямій трансляції.

 

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