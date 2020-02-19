УЄФА може посилити відсторонення Ман Сіті від єврокубків

Проти Манчестер Сіті УЄФА проведе ще одне розслідування

УЄФА може відкрити ще одну справу проти Манчестер Сіті з питання порушень фінансового фейр-плей.

Про це повідомляє The Guardian.

В УЄФА хочуть досліджувати контракт Сіті з титульним спонсором авіакомпанією Етіхад, яка належить емірату Абу-Дабі, наслідним принцом є брат власника містян. УЄФА буде з'ясовувати, чи відповідали ці угоди своєї ринкової вартості.

Покарання для містян може бути посилено, якщо слідчі знайдуть нові порушення.

Раніше, Манчестер Сіті звинувачує трьох європейських грандів у власній дискваліфікації.

Нагадаємо, англійський клуб, дискваліфікували на два роки від участі у турнірах під егідою УЄФА.