Нагельсманн: Я поважаю Моурінью за його вплив на футбол

Наставник Тоттенгема Жозе Моурінью зробив величезний вплив на європейський футбол.

Про це розповів головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн.

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"Я трохи нервую перед кожною грою. Але це не найважливіша гра в історії клубу. Звичайно, ми хочемо вийти до чвертьфіналу, але спочатку потрібно домогтися результату у виїзному матчі. Я відчуваю величезну повагу до Жозе Моуріньо. Він виграв багато титулів і зробив величезний вплив на європейський футбол", - сказав Нагельсманн.