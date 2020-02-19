 Нагельсманн: Я поважаю Моурінью за його вплив на футбол | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Чемпіонат світу. Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки. Онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:15 1519
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сьогодні 16:10 2846 2
ТОП-10 сайтів спортивних організацій і команд в Україні
Сьогодні 15:48 204
Троє гравців Шахтаря пропустять матч із Бенфікою
Сьогодні 14:45 2010
Анатолій Дем'яненко: У казармі видали форму та чоботи
Сьогодні 12:46 1826
Ліга чемпіонів. Аталанта - Валенсія: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:33 212
Аталанта - Валенсія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 09:21 1224
Чемпіонат світу: Де дивитися чоловічу індивідуальну гонку
Сьогодні 08:56 451 1
Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 00:01 8894
Атлетіко здолав Ліверпуль, Боруссія перемогла ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 992
Блоги
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:10 2845 2
Беленюк поділився відео з незвичного тренування
Беленюк поділився відео з незвичного тренування Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:03 250
Два роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади
Два роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади Valeriy Ruchka
Вчора 17:44 340
Ганебна поразка на старті турніру! Брейді - Світоліна: огляд матчу
Ганебна поразка на старті турніру! Брейді - Світоліна: огляд матчу Valeriy Ruchka
Вчора 14:44 1162
Блохін – про розбірки в Динамо, як кинув збірну і пережив інсульт
Блохін – про розбірки в Динамо, як кинув збірну і пережив інсульт Valeriy Ruchka
Вчора 13:00 2345
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:25 Футбол Інгулець зіграє з чемпіоном Таджикистана 49
16:11 Футбол Ісмаїлі натякнув на відхід з Шахтаря 239
16:10 Блог Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів 2846 2
15:56 Футбол Венгер запропонував змінити правила фіксації офсайду 205
15:48 Навколо спорту ТОП-10 сайтів спортивних організацій і команд в Україні 204
15:45 Футбол Мораес: Шахтар може пройти Бенфіку 225
15:32 Футбол Нагельсманн: Я поважаю Моурінью за його вплив на футбол 172
15:15 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки. Онлайн-трансляція. LIVE 1519
15:14 Теніс Марченко пробився в 1/8 турніру в Італії 157
14:59 Футбол Стали відомі деталі оренди Родрігеса у Анкарагюджю 217
14:45 Футбол Троє гравців Шахтаря пропустять матч із Бенфікою 2010
14:32 Бокс Українського боксера включили до виконкому AIBA 298
14:14 Футбол Голанд ледь не побив світовий рекорд в спринті у матчі проти ПСЖ 340
13:56 Футбол В УАФ відповіли на звинувачення Динамо щодо порушення прав дітей 219
13:44 Теніс Завацька потрапила до основної сітки турніру в Акапулько 194
13:30 Футбол Олександрії заборонено реєструвати новачків – ЗМІ 587
13:15 Футбол Ван Дейк: Атлетіко не показав іспанський футбол 345
12:57 Футбол Ворскла скасувала останній спаринг в Туреччині 232
12:46 Футбол Анатолій Дем'яненко: У казармі видали форму та чоботи 1826
12:44 Бокс Головкін через травму переніс свій бій 258
12:31 Футбол Лідер ПСЖ пропустить матч-відповідь з Боруссією 644
12:23 Пряма трансляція Вайлдер - Ф'юрі: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC. LIVE 302
12:15 Футбол Чорноморець підписав українського воротаря 502
11:50 Футбол Ковалець: Маліновський здатний завдати проблем Валенсії 409
11:34 Футбол Лунін в Ов'єдо отримав нового головного тренера 306

Нагельсманн: Я поважаю Моурінью за його вплив на футбол

Сьогодні 15:32 172 0
Юліан Нагельсманн прокоментував матч проти Тоттенгема
Нагельсманн: Я поважаю Моурінью за його вплив на футбол
#Нагельсманн, #Моурінью, #Лейпциг

Джерело - sport.ua.

Наставник Тоттенгема Жозе Моурінью зробив величезний вплив на європейський футбол.

Про це розповів головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн.

Актуально: Аталанта приймає Валенсію, Тоттенгем зіграє із РБ Лейпциг. Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Я трохи нервую перед кожною грою. Але це не найважливіша гра в історії клубу. Звичайно, ми хочемо вийти до чвертьфіналу, але спочатку потрібно домогтися результату у виїзному матчі. Я відчуваю величезну повагу до Жозе Моуріньо. Він виграв багато титулів і зробив величезний вплив на європейський футбол", - сказав Нагельсманн.

Нагадаємо, Лейпциг розгромив Вердер у Бундеслізі.

Коментарі ()