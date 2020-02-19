Голанд ледь не побив світовий рекорд в спринті у матчі проти ПСЖ

Ерлінг Голанд був близький до чергового рекорду

Нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд був близький до світового рекорду в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з ПСЖ.

Про це повідомляє Niewsblad.

Після подачі кутового біля воріт німецького клубу норвезький форвард, тікаючи в контратаку, пробіг більш ніж 60 метрів, витративши на це всього 6,64 секунди.

До світового рекорду, який становить 6,34 секунди, футболістові не вистачило 0,3 секунди.

Нагадаємо, Голанд став першим в історії, хто в одному сезоні Ліги чемпіонів забивав за дві різні команди.

Раніше, нападник встановив унікальний рекорд Бундесліги.