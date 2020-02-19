В УАФ відповіли на звинувачення Динамо щодо порушення прав дітей

В Українській асоціації футболу здивовані звинуваченнями Динамо щодо недопуску дітей на матч із Ворсклою.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

"Зараз з боку клубу та окремих ЗМІ лунають звинувачення у якихось обмеженнях з боку УАФ. Якщо б у листі Динамо було повідомлення про те, що на матчі планується присутність і інших категорій дітей до 14 років (не лише з футбольних шкіл, як проінформував перший віце-президент ДинамоВіталій Сівков) комітет УАФ надав би відповідні рекомендації.

Можемо припустити, що ця ситуація виникла через відсутність комунікації між керівництвом клубу та відповідних відділів ФК Динамо (Київ), які займаються організацією матчу з Ворсклою", - йдеться в повідомленні УАФ.