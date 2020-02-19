 В УАФ відповіли на звинувачення Динамо щодо порушення прав дітей | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Чемпіонат світу. Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки. Онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:15 1518
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сьогодні 16:10 2846 2
ТОП-10 сайтів спортивних організацій і команд в Україні
Сьогодні 15:48 203
Троє гравців Шахтаря пропустять матч із Бенфікою
Сьогодні 14:45 2007
Анатолій Дем'яненко: У казармі видали форму та чоботи
Сьогодні 12:46 1826
Ліга чемпіонів. Аталанта - Валенсія: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:33 212
Аталанта - Валенсія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 09:21 1224
Чемпіонат світу: Де дивитися чоловічу індивідуальну гонку
Сьогодні 08:56 451 1
Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 00:01 8894
Атлетіко здолав Ліверпуль, Боруссія перемогла ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 991
Блоги
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:10 2845 2
Беленюк поділився відео з незвичного тренування
Беленюк поділився відео з незвичного тренування Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:03 250
Два роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади
Два роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади Valeriy Ruchka
Вчора 17:44 340
Ганебна поразка на старті турніру! Брейді - Світоліна: огляд матчу
Ганебна поразка на старті турніру! Брейді - Світоліна: огляд матчу Valeriy Ruchka
Вчора 14:44 1162
Блохін – про розбірки в Динамо, як кинув збірну і пережив інсульт
Блохін – про розбірки в Динамо, як кинув збірну і пережив інсульт Valeriy Ruchka
Вчора 13:00 2345
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:25 Футбол Інгулець зіграє з чемпіоном Таджикистана 44
16:11 Футбол Ісмаїлі натякнув на відхід з Шахтаря 239
16:10 Блог Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів 2846 2
15:56 Футбол Венгер запропонував змінити правила фіксації офсайду 205
15:48 Навколо спорту ТОП-10 сайтів спортивних організацій і команд в Україні 203
15:45 Футбол Мораес: Шахтар може пройти Бенфіку 225
15:32 Футбол Нагельсманн: Я поважаю Моурінью за його вплив на футбол 171
15:15 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки. Онлайн-трансляція. LIVE 1518
15:14 Теніс Марченко пробився в 1/8 турніру в Італії 156
14:59 Футбол Стали відомі деталі оренди Родрігеса у Анкарагюджю 216
14:45 Футбол Троє гравців Шахтаря пропустять матч із Бенфікою 2007
14:32 Бокс Українського боксера включили до виконкому AIBA 298
14:14 Футбол Голанд ледь не побив світовий рекорд в спринті у матчі проти ПСЖ 338
13:56 Футбол В УАФ відповіли на звинувачення Динамо щодо порушення прав дітей 219
13:44 Теніс Завацька потрапила до основної сітки турніру в Акапулько 194
13:30 Футбол Олександрії заборонено реєструвати новачків – ЗМІ 587
13:15 Футбол Ван Дейк: Атлетіко не показав іспанський футбол 345
12:57 Футбол Ворскла скасувала останній спаринг в Туреччині 232
12:46 Футбол Анатолій Дем'яненко: У казармі видали форму та чоботи 1826
12:44 Бокс Головкін через травму переніс свій бій 258
12:31 Футбол Лідер ПСЖ пропустить матч-відповідь з Боруссією 643
12:23 Пряма трансляція Вайлдер - Ф'юрі: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC. LIVE 302
12:15 Футбол Чорноморець підписав українського воротаря 502
11:50 Футбол Ковалець: Маліновський здатний завдати проблем Валенсії 409
11:34 Футбол Лунін в Ов'єдо отримав нового головного тренера 306

В УАФ відповіли на звинувачення Динамо щодо порушення прав дітей

Сьогодні 13:56 219 0
В УАФ прокоментували звинувачення Динамо в обмеженнях зі сторони асоціації
В УАФ відповіли на звинувачення Динамо щодо порушення прав дітей
#УАФ, #Динамо, #Ворскла

Джерело - УАФ.

В Українській асоціації футболу здивовані звинуваченнями Динамо щодо недопуску дітей на матч із Ворсклою.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

"Зараз з боку клубу та окремих ЗМІ лунають звинувачення у якихось обмеженнях з боку УАФ. Якщо б у листі Динамо було повідомлення про те, що на матчі планується присутність і інших категорій дітей до 14 років (не лише з футбольних шкіл, як проінформував перший віце-президент ДинамоВіталій Сівков) комітет УАФ надав би відповідні рекомендації.

Можемо припустити, що ця ситуація виникла через відсутність комунікації між керівництвом клубу та відповідних відділів ФК Динамо (Київ), які займаються організацією матчу з Ворсклою", - йдеться в повідомленні УАФ.

Раніше, Динамо звинуватило УАФ у порушенні прав дітей та їх батьків.

Нагадаємо, що матч проти Ворскли пройде на стадіоні Динамо без глядачів за рішенням КДК через неправомірної поведінки вболівальників у матчі з Шахтарем.

Коментарі ()