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Ковалець: Маліновський здатний завдати проблем Валенсії

Сьогодні 11:50 317 0
Сергій Ковалець прокоментував матч Аталанта - Валенсія
Ковалець: Маліновський здатний завдати проблем Валенсії
#Аталанта, #Маліновський, #Валенсія

Джерело - footboom.com.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може завдати проблем Валенсії в 1/8 Ліги чемпіонів.

Про це розповів екс-тренер Оболоні Сергій Ковалець.

"Навіть виходячи на заміни, Руслан підсилює командні дії команди, яка бореться за призові місця Серії А. Завжди знаходить моменти, намагається діяти корисно, загострювати гру в атаці.

Актуально: Ліга чемпіонів. Аталанта - Валенсія: онлайн-трансляція

Аталанта - це тренерська команда. Зазначу стабільність складу і зіграність, хороший контроль м'яча, комбінаційні дії. Присутній ігровий баланс, якісний перехід з атаки в оборону - гравці Аталанти намагаються відразу вступати у відбір. Ця команда грає в агресивний, атакуючий футбол з активним використанням флангів.

Гру Валенсії знаю не так добре, оскільки рідше дивлюся матчі з її участю. Ця команда нестабільно провела останні ігри чемпіонату. Але іспанські клуби завжди є грізною силою на євроарені. Валенсія - досвідчений боєць і недооцінювати її ні в якому разі не варто.

Але все ж, на мій погляд, вище шанси в Аталанти. Ця команда хоч і не має в своєму розпорядженні топ-зірок, які можуть самотужки вирішити долю протистояння. Але Гомес, Ілічіч, Сапата, Мюріель, та й наш Маліновський, здатні завдати проблем будь-якій обороні. Думаю, в цьому поєдинку обидві команди заб'ють, але перемогу здобудуть господарі – 3:1", - розповів Ковалець.

Нагадаємо, Аталанта з Маліновським обіграла Рому у 24 турі Серії А.

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