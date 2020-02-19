Ліга чемпіонів. Аталанта - Валенсія 0:0. ОНЛАЙН

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Аталанта (Бергамо, Італія) - Валенсія (Валенсія, Іспанія) Ліга чемпіонів УЄФА 2019/20. 1/8 фіналу Перший матч 22:00. 19 лютого, 2020 рік ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Команди виходять на поле, лунає гімн Ліги чемпіонів!

Маліновський залишився у запасі Аталанти на матч з Валенсією.

Аталанта Руслана Маліновського в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів протистоятиме іспанській Валенсії.

Перший матч відбудеться 19 лютого, на стадіоні Джузеппе Меацца в Мілані (домашня арена Аталанти в єврокубках). Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію. Початок о 21:45.