Ліга чемпіонів. Аталанта - Валенсія 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
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Аталанта (Бергамо, Італія) - Валенсія (Валенсія, Іспанія)
|Ліга чемпіонів УЄФА 2019/20. 1/8 фіналу
|Перший матч
|22:00. 19 лютого, 2020 рік
Команди виходять на поле, лунає гімн Ліги чемпіонів!
Маліновський залишився у запасі Аталанти на матч з Валенсією.
Аталанта Руслана Маліновського в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів протистоятиме іспанській Валенсії.
Перший матч відбудеться 19 лютого, на стадіоні Джузеппе Меацца в Мілані (домашня арена Аталанти в єврокубках). Початок о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію. Початок о 21:45.