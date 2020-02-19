Ліга чемпіонів. Аталанта - Валенсія 4:1. Як це було

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Аталанта (Бергамо, Італія) - Валенсія (Валенсія, Іспанія) Ліга чемпіонів УЄФА 2019/20. 1/8 фіналу Перший матч 22:00. 19 лютого, 2020 рік ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Матч завершено! Аталанта дуже впевнено перемогла домашній поєдинок у Валенсії і поїде до Іспанії з дуже вагомою перевагою.

90' Остання заміна в Аталанти: Адрієн Тамез вийшов на поле, а Маріо Пашалич сів на лавку для запасних.

90' 4 хвилини компенсував арбітр до основного часу.

88' Гамейро з правого флангу прострілив у штрафний майданчик, але партнери не зуміли зачепитися за м'яч.

87' Штовхнув Дьякабі Сапату в спину. Штрафний удар для Аталанти.

85' Пішла подача від Парехо, але змогли відбитися підопічні Гасперіні.

84' На правому фланзі Валенсія заробила небезпечний штрафний. Де Рон збив Торреса.

83' Сапата класно зіграв у стіночку з Маліновським, українець пробив по воротах, але набагато вище пішов м'яч.

82' Розбите обличчя у Дьякабі, Ферран Торрес показав, що його партнеру потрібна заміна, але сам Дьякабі навпаки показав, що він готовий грати далі.

81' Дьякабі отримав пошкодження в боротьбі за м'яч на своїй половині поля, вийшли на поле лікарі Валенсії, пауза в грі.

80' Ну нарешті! Руслан Маліновський виходить на поле! Українець змінив Алехандро Гомеса на полі.

79' Васс отримав класну діагональ на правому фланзі атаки, данець жорстко прострілив, але партнер не зміг відреагувати на м'яч.

78' Жовту картку отримав Хатебур за зрив потенційно небезпечної контратаки.

77' З правого флангу послідувала чергова подача в центр штрафного майданчика Аталанти, Хатебур головою вибив м'яч до лінії штрафного майданчика, Солер в дотик пробив у лівий кут воріт, м'яч пролетів поруч зі штангою.

76' Вимагали гравці Валенсії пенальті, але VAR підтвердив, що Кальдара у минулому епізоді зіграв чисто.

75' У складі Аталанти відбулася заміна. Замість Маттіа Кальдари на поле вийшов Дуван Сапата.

74' Васс з правого флангу виконав подачу до лінії воротарського, м'яч потрапив в Кальдара, а потім Солер в боротьбі за відскік порушив правила проти Де Рона.

73' Заміна у складі Валенсії: замість Максі Гомеса гру продовжить Кевін Гамейро.

72' Парехо з кутового на цей раз виконав подачу на ближню штангу, Хатебур, а потім і Ілічич вибив м'яч за межі штрафного майданчика.

71' Кутовий біля воріт Аталанти. Парехо виконав подачу до лінії воротарського, у великій метушні гравці італійського клубу відправили м'яч на повторний корнер

69' Торрес з правого флангу виконав подачу в центр штрафного майданчика, Максі Гомес не влучив по м'ячу, далі вже снаряд підхопив Черишев, але Денис на цей раз не зміг переграти Голліні, який встиг скоротити дистанцію.

67' Після забитого голу активніше почали в пресингу діяти "кажани", вже не так впевнено себе почувають гравці Аталанти.

65' ГООООЛ! Валенсія відіграє один гол! Паломіно на своїй половині поля помилився з передачею на Де Рона, Черишев перехопив м'яч, а потім прекрасним ударом поклав м'яч в правий кут воріт з-за меж штрафного майданчика.

63' Гонсало Гуедеш поле покинув, замість нього вийшов Денис Черишев.

62' ГООООООЛ! Хатебур оформлює дубль! Пашалич з центру поля виконав передачу на хід Хатебуру по правому флангу, Ілічич був в пасивному офсайді, але боковий арбітр не зафіксував його, далі Хатем втік від Дьякабі і сильним ударом з штрафного майданчика оформив дубль.

61' Гуедеш з лівого флангу виконав подачу до лінії воротарського, Фройлер головою вибив м'яч за межі штрафного майданчика.

59' Кондогбія пробив по воротах з-за меж штрафного майданчика, м'яч полетів у бік від цілі.

57' ГОООООЛ! Аталанта доводить рахунок до розгромного. Алехандро Гомес на половині поля Валенсії перехопив м'яч у Кондогбії, далі його підхопив Фройлер, потім Ремо змістився в центр і пробив під праву штангу, на цей раз Доменек навіть не став стрибати

56' Фройлер з правого флангу виконав навіс на правий кут штрафного майданчика, Пашалич головою виконав подачу в центр штрафного на Ілічича, Васс встиг вибити м'яч на правий флангу.

54' Торрес з правого флангу виконав хорошу передачу до лінії воротарського, Солер відірвався від суперників і в дотик пробив у правий кут воріт, м'яч пролетів зовсім поруч зі штангою.

52' Пашалич виконав хорошу передачу на хід Алехандро Гомесу до лівого кута штрафного майданчика, капітан Аталанти виконав передачу до лінії воротарського, Дьякабі підставив ногу і не дав Хатебуру оформити дубль, буде кутовий.

50' Ілічич з лівого флангу на цей раз виконав подачу на лінію воротарського, Фройлер в боротьбі з суперниками не зміг завершити момент ударом по воротах.

49' Ілічич з кутового виконав подачу в центр штрафного майданчика, гравцям Аталанти вдалося зачепитися за м'яч, але в підсумку їм довелося піти на лівий фланг.

48' Алехандро Гомес пройшов вперед по лівому флангу, а потім виконав подачу в центр штрафного майданчика, Мангала не став ризикувати і вибив м'яч на кутовий.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Аталанта має дуже хорошу перевагу, чекаємо Руслана Маліновського в другій половині матчу.

45' Одну хвилину додав арбітр до основного часу.

44' Кондогбія в центрі поля перехопив м'яч в Де Рона, але потім Пашалич вже відпрацював в обороні і повернув м'яч для своєї команди.

42' ГОООООЛ! Аталанта подвоює рахунок! Ілічич під пресингом зумів пробити точно в дев'тку воріт Валенсії. Доменек дістався м'ячем, але удар вийшов надто сильним.

40' Алехандро Гомес зробив ривок лівим флангом і виконав простріл в центр штрафного майданчика, Дьякабі зіграв уважно і перехопив м'яч.

38' Де Рон з лінії штрафного майданчика пробив по воротах, м'яч полетів надто високо.

36' Гуедеш на правому фланзі тепер уже спробував відігратися з Торресом, але передача виявилася неточною, м'яч був перехоплений.

34' Гая закинув м'яч на лівий кут штрафного майданчика на ривок Гуедешу, Гонсалу відірвався від Кальдари і виконав простріл до дальньої штанги, Мангала не зміг влучити по м'ячу в стрибку і в результаті сам влетів у ворота.

32' Парехо з кутового виконав передачу низом в центр штрафного майданчика, гравці Аталанти без жодних зусиль перехопили м'яч.

30' Гуедеш зміг після відскоку пробити по воротах з центру штрафного майданчика, м'яч потрапив в Кальдару і відскочив вже до лівого кута штрафного майданчика, Хатебур і Голліні зіграли неузгоджено між собою, що дозволило Гая в результаті заробити кутовий.

28' Гравці Валенсії швидко розіграли стандарт, Торрес з правого флангу увійшов до штрафного майданчика, а потім пробив в ближній кут воріт, штанга врятувала Аталанту від пропущеного м'яча.

26' Гая з лівого флангу виконав дуже сильну подачу у штрафну площу Аталанти, м'яч в підсумку опинився в руках у Голліні.

24' Максі Гомес відправився пресингувати Голліні в штрафний майданчик Аталанти, П'єрлуїджі довелося вибивати м'яч в аут.

22' Гуедеш з правого флангу виконав передачу до лінії штрафного майданчика Аталанти на хід Максі Гомесу, форвард Валенсії виявився в невеликому офсайді.

20' Де Рон по правому флангу протягнув м'яч до штрафного майданчика, а потім виконав передачу до лінії штрафного на Ілічича, Йосип відправив м'яч на лівий кут штрафного, а вже звідти в ближній кут воріт пробив Госенс, м'яч потрапив у сітку, але із зовнішнього боку.

18' Толой пройшов вперед по лівому флангу, а потім виконав подачу до лінії воротарського, м'яч полетів надто високо, партнери по команді змогли його підхопити лише на правому фланзі.

16' ГОООООЛ! Аталанта відкриває рахунок у матчі! Алехандро Гомес на лівому фланзі увійшовши в штрафний майданчик пішов від Торреса, а потім виконав передачу до лінії воротарського, Хатебур зміг відірватися від Гая і в дотик пробити по воротах, Доменек ногою дістав до м'яча, але він все одно влетів у лівий кут.

14' Парехо зі стандарту виконав подачу до лінії штрафного майданчика, могло б бути дуже небезпечно, але Максі Гомес в результаті махнув повз м'яч.

12' Гуедеш не зміг зачепитися за м'яч на половині поля Валенсії, Толой добре відіграв у відборі.

10' Ілічич увійшов у штрафний майданчик, але поїхала нога у словенця і Валенсія зробила спробу контратаки, яка до удару не дійшла.

9' Сфолив Ілічич на половині поля суперника. Черговий штрафний удар у нашому матчі.

8' Пашалич виходив сам на сам, але не зміг він переграти голкіпера. Кутовий для Аталанти.

7' Захисник Аталанти вибивав м'яч і ненароком влучив у Гуедеша.

6' Штрафний для Валенсії: Фройлер збив суперника.

5' Пробив з передачі Ілічича Гомес, але вище воріт полетів снаряд.

4' Контратаку розгорнули гравці Аталанти. Алехандро Гомес рухався з м'яч до воріт суперника, але Парехо збив його перед штрафним майданчиком. Небезпечний штрафний виконають господарі поля.

3' Фолить у центрі поля Максі Гомес. Штрафний для Аталанти.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле, лунає гімн Ліги чемпіонів!

Маліновський залишився у запасі Аталанти на матч з Валенсією.

Аталанта Руслана Маліновського в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів протистоятиме іспанській Валенсії.

Перший матч відбудеться 19 лютого, на стадіоні Джузеппе Меацца в Мілані (домашня арена Аталанти в єврокубках). Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію. Початок о 21:45.