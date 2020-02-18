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Циганик: На двох лідерів Динамо претендують дуже серйозні клуби

Сьогодні 18:40 846 0
Миколенко і Циганков зацікавив європейські клуби
Циганик: На двох лідерів Динамо претендують дуже серйозні клуби
#Циганик, #Динамо

Джерело - football24.ua.

Захисника київського Динамо Віталія Миколенка хочуть бачити у себе серйозні клуби АПЛ.

 Про це журналіст Ігор Циганик заявив у програмі Циганик Live.

"На Миколенка претендують дуже серйозні клуби. Є інтерес, дзвонили деякі агенти. Але поки немає реальної пропозиції. Всі топ-клуби здійснюють трансфери влітку. Впевнений, що за Миколенка буде дуже серйозна пропозиція, а далі буде вирішувати клуб. Продавати його чи ні.

З приводу Циганкова – те ж саме. Для цих футболістів Євро-2020 може стати вирішальним моментом. Миколенка хочуть бачити у себе серйозні клуби АПЛ. Якщо я їх назву, то все це розлетиться, і всі будуть дуже багато про це говорити", – зазначив Циганик.

Нагадаємо, Русин знову змінив номер у Динамо.

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