Циганик: На двох лідерів Динамо претендують дуже серйозні клуби

Захисника київського Динамо Віталія Миколенка хочуть бачити у себе серйозні клуби АПЛ.

Про це журналіст Ігор Циганик заявив у програмі Циганик Live.

"На Миколенка претендують дуже серйозні клуби. Є інтерес, дзвонили деякі агенти. Але поки немає реальної пропозиції. Всі топ-клуби здійснюють трансфери влітку. Впевнений, що за Миколенка буде дуже серйозна пропозиція, а далі буде вирішувати клуб. Продавати його чи ні.

З приводу Циганкова – те ж саме. Для цих футболістів Євро-2020 може стати вирішальним моментом. Миколенка хочуть бачити у себе серйозні клуби АПЛ. Якщо я їх назву, то все це розлетиться, і всі будуть дуже багато про це говорити", – зазначив Циганик.