УЄФА зробить все можливе, аби дискваліфікований з єврокубків Манчестер Сіті не вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів у нинішньому сезоні.

Про це розповів колишній капітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл.

"УЄФА буде відчайдушно хотіти, щоб Реал обіграв Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ви можете собі уявити, щоб УЄФА віддав кубок в Стамбулі гравцеві Манчестер Сіті? Перше питання, яке Гвардіолі зададуть після гри буде: Чесна чи це була перемога? і Чи повинні були ви перемагати в цьому змаганні? Я думаю, що УЄФА потрібно вивести Сіті з єврокубків прямо зараз", - відзначив Невілл.