Динамо проведе відкрите тренування на стадіоні Лобановського

Футболісти Динамо запросили уболівальників на відкрите тренування, яке відбудеться 20 лютого на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу

“На власні очі ви зможете побачити, як динамівці під керівництвом Олексія Михайличенка готуються до другої частини сезону. Також в рамках відкритого тренування вас чекають різноманітні конкурси та активності від партнерів і спонсорів “Динамо”, - йдеться в повідомленні.