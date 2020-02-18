Динамо проведе відкрите тренування на стадіоні Лобановського

Джерело - fcdynamo.kiev.uа.
Футболісти Динамо запросили уболівальників на відкрите тренування, яке відбудеться 20 лютого на стадіоні імені Валерія Лобановського.
Про це повідомляє прес-служба київського клубу
“На власні очі ви зможете побачити, як динамівці під керівництвом Олексія Михайличенка готуються до другої частини сезону. Також в рамках відкритого тренування вас чекають різноманітні конкурси та активності від партнерів і спонсорів “Динамо”, - йдеться в повідомленні.
Тренування футболістів київського клубу розпочнеться о 16:45.
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