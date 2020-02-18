Сульшер: Челсі не пощастило з відміненими голами

Манчестер Юнайтед здобув надзвичайно важливу перемогу у матчі із Челсі.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"Ми не дуже здорово грали з м'ячем, часом ми були неповороткі і недбалі, але в захисті зіграли дуже добре. Ерік Байї провів видатний перший матч після повернення.

Лінії були на нашому боці, у футболі таке буває. Супернику не пощастило з двома голами, скасованими через VAR. Це правильні рішення.

Тепер ми в трьох очках позаду Челсі, це неймовірно важлива перемога. Ми не змогли б відіграти дев'ять очок", - відзначив Сульшер.