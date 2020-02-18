Клопп: Матч з Атлетіко є одним з найскладніших випробувань у житті футболіста

Ліверпулю в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів доведеться зіграти із добре організованим колективом.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Юрген Клопп.

"Це одне з найскладніших випробувань у житті футболіста. Атлетіко дійсно добре організований, не дивлячись на результати. Вони в періоді перебудови, це нормально. Атлетіко бореться на всіх фронтах, що у нього є. Це дійсно складно.

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Коли ви в фіналі, це приємно, особливо коли ви виграєте його. Ми бачимо себе як команду, яка може вийти в фінал, яка може виграти турнір. Ми не єдині, а одні з. Атлетіко не грав проти такої команди, як ми. Не потрібно забувати це. Ми теж організовані. Ми не відчуваємо себе переможцями Ліги чемпіонів минулого року. Ми - один з претендентів в цьому році", - відзначив Клопп.